Überraschung: Alle Hamburger Corona-Toten waren bereits schwer krank

Alle bisher in Hamburg an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorbenen Menschen hatten Vorerkrankungen. Allein 80 Prozent der bisher untersuchten 133 Menschen, die bis Sonntag im Zusammenhang mit Covid-19 starben, litten unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt demnach bei 79,5 Jahren.

„Dies entspricht in etwa dem mittleren Sterbealter, wie wir es aus der Bevölkerung auch ohne Corona kennen“, sagte Klaus Püschel, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin in Hamburg, dem Blatt. In dem Institut werden die mit Covid-19 infizierten Toten obduziert. „Der überwiegende Anteil der Verstorbenen war schon vorher relativ alt und schwer krank“, fasst der Chef-Rechtsmediziner zusammen.

„Es waren Menschen, die im Altenheim oder in Krankenhäusern darniederlagen und von der Infektion noch zusätzlich niedergedrückt wurden. Stark vereinfacht kann man auch formulieren, dass mit dem Ableben in absehbarer Zeit zu rechnen war“, sagte Püschel weiter. Es sei „kein 50-Jähriger dabei gewesen mit gut eingestellter Diabetes oder gut eingestelltem Bluthochdruck“.

Quelle: n-tv (im Archiv gespeichert)