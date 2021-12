Überrascht von Impfgegnern: Swiss vollzieht Kehrtwende nach Massenentlassung

Die Swiss hat sich verrechnet. Im Frühsommer hat die Lufthansa-Tochter 550 Mitarbeitenden im Zuge einer Massenentlassung gekündigt. Am stärksten betroffen war das fliegende Personal: 334 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter mussten gehen. Das rächt sich jetzt: Der Swiss gehen die Crews aus!

Nun reagiert die Airline. In einem internen Schreiben gibt die Swiss am Montag bekannt, dass man die 334 entlassenen Flight Attendants zurückgewinnen möchte. «Alle Kolleg:innen, von welchen wir uns im Rahmen der Restrukturierungsmassnahmen trennen mussten, werden seitens HR im Januar 2022 mit dem Angebot eines Rückkehrrechts ab April 2022 angeschrieben», heisst es in der Mitteilung.

