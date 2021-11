Überqueren kroatischer Grenze: Deutscher Journalist mit Migranten festgenommen

Ein 44 Jahre alter deutscher Journalist soll am Samstag in Cetingrad gemeinsam mit Migranten illegal die bosnisch-kroatische Grenze übertreten haben. Dem Vorwurf, er habe den Migranten beim Grenzübertritt geholfen, folgte das Gericht der Mitteilung zufolge nicht. Die Polizei werde dagegen Widerspruch einlegen. Wegen illegalen Grenzübertritt wurde er zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt. Die Gruppe Migranten bat um Asyl in Kroatien. Quelle: Welt.de

Genaueres über den deutschen Journalisten erfährt man auf exxpress.at :

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um Sebastian Leber (44), deutscher Blogger und Journalist des linken Berliner Portals „Tagesspiegel“. Gemeinsam mit sieben Migranten war Leber am Freitag illegal über die Grenze gekommen.

Im Bericht ein Twitter-Post mit Verweis auf die Seite jutarnji.hr :

Die Überschrift des Artikels lautet: Deutscher Journalist beim Überqueren der kroatischen Grenze mit Migranten festgenommen: „Wunderbar“

Der Artikel befindet sich hinter einer Bezahlschranke, zu lesen ist aber: Inoffiziell erfahren wir, dass der Journalist früher mit Migranten in Kontakt und ganz legal auf das Territorium des benachbarten BiH (Bosnien und Herzegowina) gekommen ist.

Politikstube: Wenn das kein Schleusen von Migranten ist, was dann?

4.4 5 Bewertungen Artikel Bewertung