Über 7000 neue Beamte: Ampel-Stellenwahnsinn geht weiter

Während die Regierung die Bürger zum Sparen aufruft, blähen sie Ministerien und Bundesbehörden weiter auf. Über 7000 neue Jobs sollen entstehen, heißt es im Haushaltsentwurf der Ampel-Koalition.

Der Stellen-Wahnsinn der Bundesregierung geht weiter. Bereits vor Wochen wurde bekannt, dass die Ampel-Koalition sich tausende gut dotierte Jobs in den Ministerien schaffte. Jetzt ist klar: Wenn der Bundestag kommende Woche den Haushalt 2023 verabschiedet, werden insgesamt 4769 weitere Stellen geschaffen. Mitten in der Krise baut die Ampel den Staatsapparat kräftig aus. Insgesamt haben SPD, Grüne und FDP seit Regierungsstart 1742 neue Stellen in Ministerien und Bundesbehörden hinzugefügt.

