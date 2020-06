Über 4000 Kommentare von Corona-„Rebellen“ – Winfried Kretschmann nimmt Facebook-Account vom Netz

Nach der Veröffentlichung von Kretschmanns jüngstem Podcast am Freitagabend gingen in 20 Stunden weit über 4000 Kommentare von Corona-„Rebellen“ und „Verschwörungstheoretikern“ auf der Facebook-Seite des baden-württembergischen Ministerpräsidenten ein, sodass das Staatsministerium die Seite vorübergehend vom Netz genommen hat. Im Sekundentakt wurden demnach „zahlreiche Falschaussagen, Verschwörungserzählungen, Drohungen, Beleidigungen und andere strafrechtlich relevante Inhalte“ gepostet. An einer sachlichen Diskussion sei keiner der Störer interessiert gewesen, erklärte das Staatsministerium. Vielmehr hätten sie auch andere Nutzerinnen und Nutzer massiv attackiert. Quelle: Focus Online

Und die Corona-„Rebellen“ und Verschwörungstheoretiker haben die Attacken ganz alleine ausgelöst bzw. ohne Hilfe? Kamen die Falschaussagen und Verschwörungserzählungen vielleicht der Realität nahe und die löste panische Angst aus? Erstaunlich und gleichzeitig ungewöhnlich, die über 4.000 – vermutlich rechtsorientierten – Kommentare, solche massiven bzw. organisierten Angriffe kennt man eigentlich nur aus der linken Szene – unterstützt von staatlichen Stellen, die die Meinungsfreiheit als Hetze und Hass brandmarkt.