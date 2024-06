Türkischer Influencer ruft zur Wahl der AfD auf

Yunus Celep, ein bekannter türkischer TikTok-Influencer, hat in den Sozialen Medien zur Wahl der AfD aufgerufen. „Hinter Deutschland zu stehen und sich für das deutsche Volk einzusetzen und die Werte Deutschlands zu verteidigen, sollte unsere Aufgabe sein, als diejenigen, die hier in Deutschland leben, ganz unabhängig davon, ob man einen Migrationshintergrund hat oder einheimisch ist, also deutsch praktisch“, erklärt er in dem Video, das er ursprünglich auf TikTok geteilt hat und das später auch auf X verbreitet wurde. Eines sei ihm nämlich aufgefallen, und zwar, „dass es umso wichtiger ist, die Gerechtigkeit Gottes zu verteidigen und dazu gehört auch, die Natur des deutschen Volkes zu bewahren“. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

