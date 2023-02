Türkische Machtdemonstration: Riesige Ditib-Moschee in Karlsruhe

Überall in Deutschland schießen muslimische Gebetshäuser aus dem Boden. Vor allem der Trägerverein Ditib, der vom türkischen Staat kontrolliert wird, sorgt für stetig neue, möglichst imposante Moscheen in immer mehr Städten. Nun darf sich auch das badische Karlsruhe über die nächste Islam-Bereicherung freuen: Dort entsteht eine besonders wuchtige Ditib-Moschee.

Bis Ende kommenden Jahres soll es so weit sein, dann wird der Muezzin-Ruf auch in Karlsruhe von einem nagelneuen Minarett über die Dächer schallen. Eigentlich sollte die neue Ditib-Moschee, die in der Käppelestraße in der Karlsruher Oststadt hochgezogen wird, schon Ende 2022 im Rohbau fertig sein, doch es gab noch einige Verzögerungen – weil die Kosten der Großmoschee massiv angestiegen waren. Inzwischen kostet der Monumentalbau über zehn Millionen Euro und soll Platz für mehr als 700 Gläubige gleichzeitig bieten.

