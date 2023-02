Türkei und Syrien: Faeser verspricht Visa für Erdbeben-Opfer

Nach Informationen von BILD am SONNTAG einigten sich am Samstag das Bundesinnenministerium und das Auswärtige Amt darauf, dass Erdbebenopfer aus der Türkei und Syrien bei Verwandten und Angehörigen in Deutschland unterkommen und unbürokratisch mit Visa einreisen können sollen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (52, SPD) sagte der BILD am SONNTAG: „Es geht um Hilfe in der Not. Wir wollen ermöglichen, dass türkische oder syrische Familien in Deutschland ihre engen Verwandten aus der Katastrophenregion unbürokratisch zu sich holen können, damit sie bei uns Obdach finden und medizinisch behandelt werden können.“

Und weiter: „Mit regulären Visa, die schnell erteilt werden und drei Monate gültig sind. Das werden wir gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt möglich machen“, so Faeser.

Mehr auf Bild.de (Artikel im Archiv)

