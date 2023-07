Türkei: Erdogan lässt Syrer abholen und abschieben

Etwa vier Millionen Syrer sollen in die Türkei geflüchtet sein und sich noch immer dort aufhalten. Im Wahlkampf kam deshalb das Versprechen von Präsident Recep Tyyip Erdogan (69) bei vielen Türken gut an, dass er in Kürze mit dem Rücktransport der Syrer beginnen werde.

Nun zeigt ein aktuelles Video, das der freie Journalist Nedal Al-Amari auf Twitter veröffentlicht hat, dass diese Abholungen und unfreiwilligen Rückreisen bereits begonnen haben: “Die Syrer kehren keinesfalls freiwillig zurück. Das Video widerlegt das. Die Flüchtlinge werden mit Gewalt in einen Bus gezerrt und geschlagen.” Weiterlesen auf Exxpress.at

