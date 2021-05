Tucker: Wie viele Amerikaner sind nach der COVID-Impfung gestorben?

„Wir haben heute nachgesehen. Hier ist die Antwort, die aus denselben Regierungszahlen stammt, die wir gerade aufgelistet haben: Zwischen Ende Dezember 2020 und dem letzten Monat starben anscheinend insgesamt 3362 Menschen, nachdem sie in den USA die Covid-Impfstoffe erhalten hatten… Das sind durchschnittlich 30 Menschen jeden Tag.

Also, was macht das aus? Dieser Berichtszeitraum endete übrigens am 23. April. Wir haben keine Zahlen darüber hinaus, wir sind nicht ganz auf dem neuesten Stand. Wir können jedoch davon ausgehen, dass in den letzten 12 Tagen weitere 360 Menschen gestorben sind. Das sind insgesamt 3722 Todesfälle. Fast 4000 Menschen starben, nachdem sie die Covid-Impfstoffe erhalten hatten. Die tatsächliche Zahl ist mit ziemlicher Sicherheit viel höher – vielleicht weitaus höher.“ (…)“

