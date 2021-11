Tschechien erklärt sich zur Entsendung seiner Soldaten an polnisch-weißrussische Grenze bereit

Tschechien hat sich bereit gezeigt, seine Polizei und sein Militär nach Polen zu entsenden, um das Land bei der Lösung der Migrationskrise an der polnisch-weißrussischen Grenze zu unterstützen. Dies erklärte der tschechische Premierminister Andrej Babiš nach dem Gipfel der Regierungschefs der Visegrád-Gruppe in Budapest. Babiš unterstrich: „Was jetzt an der polnisch-weißrussischen Grenze geschieht, ist völlig inakzeptabel. Das Verhalten des Lukaschenko-Regimes überschreitet alle Grenzen.“

Jedoch könnten Soldaten erst dann nach Polen entsandt werden, wenn beide Kammern des tschechischen Parlaments dieser Entscheidung zustimmen, präzisierte der Premierminister. Zuvor hatte Großbritannien die Ankunft seiner Streitkräfte an der polnisch-weißrussischen Grenze bestätigt.

Quelle: RT Deutsch

Politikstube: Mehr als 12.000 polnische Soldaten stehen an der polnisch-weißrussischen Grenze, dazu kommt noch der Grenschutz und die Polizei, und dieses große Kontingent soll nicht ausreichen. Geht es um Hilfe für den Schutz der EU-Außengrenze oder braut sich im Hintergrund etwas zusammen, und die derzeitg rund 2.000 Belarus-Touristen dienen zur Ablenkung oder als Vorwand? Oder geht es tatsächlich um den Grenzschutz und es werden noch mehr Einlassfordernde erwartet, die sich mit Gewalt Zutritt in die EU verschaffen, und das mit Unterstützung von Weißrussland?

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung