„trustWHO“: Ein Blick hinter die Kulissen der mächtigen Weltgesundheitsorganisation

Die Weltgesundheitsorganisation sollte das Instrument zum Schutz der Weltbevölkerung vor gesundheitlichen Risiken sein. Doch das Vertrauen in die WHO ist erschüttert. Seit der Corona-P(l)andemie rückte sie wieder vermehrt in den Fokus der Menschen. Und das zu Recht. Sind es doch die Empfehlungen der WHO, die Regierungen auf der ganzen Welt beeinflussen. Aussagen, Akteure und Korruption dieser Organisation zeigen ganz klar, wer hier der große Verlierer ist: unsere Gesundheit.

Die erfolgreiche Kino-Dokumentation „trustWHO“ können Sie nächste Woche bei auf1.tv sehen. Aus lizenzrechtlichen Gründen findet die Ausstrahlung des Films nur an diesen drei Tagen statt: Montag, den 29. Mai, von 7-11 Uhr, am Dienstag, den 30. Mai, von 17-21 Uhr und am Donnerstag, dem 1. Juni, von 19-23 Uhr.

5 7 Bewertungen Artikel Bewertung