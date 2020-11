Trump zu Reporter: „So sprichst du nicht mit mir, du Leichtgewicht!“

US-Präsident Donald Trump hat sich am Donnerstag erstmals seit den Wahlen Reporterfragen gestellt und ist prompt erneut mit einem Reporter, der ihm ins Wort fiel, aneinandergeraten. Trump wollte sich dies nicht gefallen lassen und maßregelte den Reporter mit deutlichen Worten: "So sprichst Du nicht

US-Präsident Donald Trump hat sich am Donnerstag erstmals seit den Wahlen Reporterfragen gestellt und ist prompt erneut mit einem Reporter, der ihm ins Wort fiel, aneinandergeraten. Trump wollte sich dies nicht gefallen lassen und maßregelte den Reporter mit deutlichen Worten: „So sprichst Du nicht mit mir. Du bist nur ein Leichtgewicht. Sprich nicht so mit mir. (…) Ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten. So solltest du niemals mit dem Präsidenten sprechen. “ Der Reporter wollte von Trump wissen, ob dieser das Weiße Haus räume, wenn das Electoral College am 14. Dezember Joe Biden als Wahlsieger bestätigt, und ob Trump das Ergebnis akzeptieren werde.