Trump-Unterstützer am Memorial Day: „Es ist erbärmlich, was mit diesem Land passiert ist!“

Am letzten Montag im Mai wird in den USA traditionell der Memorial Day – der Volkstrauertag – begangen. Dieser Gendenktag ist den US-Soldaten, gewidmet, die im Dienst gefallen sind.

In Florida nahmen zahlreiche Bootsbesitzer an einer Parade teil, um der gefallenen Soldaten zu gedenken und den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu feiern. Unzählige Trump-Fans sonnten sich auf den Decks ihrer Schiffe die mit Flaggen mit Slogans wie „Trump ist mein Präsident“, „Trump hat gewonnen“, „Diese Gegend ist eine liberalenfreie Zone“ und natürlich „Trump 2024“ geschmückt waren.

Trump bedankte sich am Montagnachmittag bei seinen Anhängern: „Wow, ich habe gehört, dass sie Tausende und Abertausende von Booten in Jupiter parat haben, obwohl sie versucht haben, uns zu canceln. Die Menschen haben unglaublich viel Spaß. An diesem Tag gedenken wir besonders aller, die für unser großartiges Land gedient und gekämpft haben. Ich liebe euch alle!“

Anfang des vergangen Monats hatte der Ex-Präsident angekündigt, ab Juni in den umkämpften Bundesstaaten Florida, Ohio, Georgia und North Carolina Kundgebungen im Wahlkampfstil zu veranstalten. Das wird als ein Zeichen dafür gewertet, dass er eventuell die Möglichkeit eines weiteren Präsidentschaftswahlkampfs testet.

