Trump: „Sie haben unsere Wahlen manipuliert, aber wir werden sie trotzdem gewinnen“

Am Samstag fand in Valdosta, Georgia, die erste Kundgebung von US-Präsident Donald Trump nach der Wahl statt. Er rief seine Anhänger dazu auf, für David Perdue und Kelly Loeffler zu stimmen, zwei republikanische Senatskandidaten, die am 5. Januar eine Stichwahl vor sich haben. Diese wird darüber entscheiden, welche Partei den US-Senat kontrollieren wird. Trump wiederholte, dass die Präsidentschaftswahlen manipuliert worden seien und behauptete, er werde im Endeffekt die US-Präsidentschaftswahlen 2020 gewinnen. Anhänger skandierten mehrmals ihr Motto “Stoppt den Diebstahl“.

