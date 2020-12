Es kommt nur schleppend Bewegung in den Megastau am und um den Hafen von Dover in Südostengland. Nicht nur Tausende Lkw-Fahrer, sondern auch Gastarbeiter auf dem Weg in den Heimaturlaub stecken fest – und müssen Weihnachten in der Hafenanlage verbringen.

