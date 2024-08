Trotz Überlastung: Pirmasens muss noch mehr Ukrainer aufnehmen

Wegen ukrainischer Flüchtlinge stößt Pirmasens an seine Aufnahmegrenzen – doch die rheinland-pfälzische Landesregierung scheint das nicht zu stören. Warum zwingt die örtliche Ampel die überforderte Stadt, noch mehr Migranten zu unterbringen?

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat den kürzlich verhängten Aufnahmestopp für ukrainische Flüchtlinge in Pirmasens für unzulässig erklärt. Am Freitag hatte die Stadt angekündigt, Betroffene „zur landesinternen Verteilung in die nächstgelegene Erstaufnahmeeinrichtung“ zu verweisen. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

