Trotz Russlands Warnung: Großbritannien bewaffnet Ukraine mit Mehrfachraketenwerfer

Trotz deutlicher Warnungen von Russlands Staatschef Wladimir Putin will Großbritannien die Ukraine erstmals mit Mehrfachraketenwerfer mit hoher Reichweite unterstützen. Das Verteidigungsministerium in London teilte am Montag mit, die Lieferung des in den USA produzierten Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystems (MLRS) an die Ukraine sei eng mit der Regierung in Washington abgestimmt.

Putin hatte am Sonntag die westlichen Staaten ermahnt, der Ukraine keine Langstreckenraketen zu liefern. Andernfalls »werden wir die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen und unsere Waffen einsetzen (…), um Objekte zu treffen, die wir bisher nicht getroffen haben«, sagte er nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen. Genauere Angaben zu potenziellen Ziele machte er demnach nicht.

Trotzdem wurde nun die geplante Lieferung der Mehrfachraketenwerfer vom Typ M270 durch die Briten verkündet. Das Waffensystem kann Ziele in bis zu 80 Kilometern Entfernung mit präzisionsgelenkten Raketen treffen.

Quelle: Spiegel Online

