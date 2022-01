Trotz massivem Impfdruck nur geringer Anstieg bei Erstimpfungen

Trotz der eindeutigen Ansagen aus der Politik, die den Ungeimpften seit dem Spätsommer ein „unbequemes“ Leben prophezeien, und dem zunehmenden sozialen Druck, der sich auch in pauschalen Diffamierungen wie „Impfgegner“ niederschlägt, scheint die Gruppe derer, die eine Impfung mit den neuen Vektor- oder mRMA-Impfstoffen ablehnen, allerdings nicht sonderlich geschmolzen zu sein. Die Resilienz der Ungeimpften ist offenbar deutlich stärker ausgeprägt, als es der Berliner Politik bei der Durchsetzung der Impfpflicht lieb sein kann.

Laut den Zahlen des RKI (siehe hier auch Anmerkung unten), haben sich seit Scholz’ ultimativer Ankündigung nur etwa 2,1 Millionen Personen erst-impfen lassen (Zeitraum 1./2. Dezember 2021 bis 30. Dezember 2021).

In dieser „Impfleistung“ stecken allerdings auch die Altersgruppen „12 bis 17 Jahre“ und „60 Jahre und älter“ drin. Während sich die Impfquote in der Altersgruppe über 60 mit einem Anstieg von 87,4 auf 88,2 Prozent nur noch unwesentlich erhöht hat, stieg sie im Segment der 12- bis 17-Jährigen deutlich an. Hier ging es im Zeitraum 1./2. Dezember 2021 bis 30. Dezember 2021 von 53,3 auf 59,7 Prozent hoch. Dieser Anstieg ist aber wohl vor allem darauf zurückzuführen, dass die Impfstoffe für Jugendliche noch nicht so lange im Einsatz sind und dass der Sättigungsgrad in dieser Altersgruppe noch nicht erreicht ist.

Rechnet man nun diese beiden Altersgruppen heraus, kommt man in der wesentlichen Gruppe der arbeitenden Bevölkerung zwischen 18 und 59 Jahren nur noch auf etwa 1,7 Millionen Erstimpfungen in den vergangenen vier Wochen.

