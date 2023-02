Transwahn: Biologischer Mann in Cricket-Team mit 12-jährigen Mädchen

Auch in Großbritannien formiert sich zunehmend Widerstand gegen den immer extremeren Transgender-Wahn: Empörte Eltern und Trainer haben nun vom England and Wales Cricket Board (ECB) Antworten auf die Frage verlangt, warum neuerdings eine Transgender-Frau in ihrem Verein Cricket mit und gegen 12-jährige Mädchen spielen darf. Dieses bizarre „Schauspiel“ mussten sich Zuschauer mehrerer Partien augenreibend zu Gemüte führen – und obwohl jeder die Unfairness und offensichtliche Deplatziertheit des biologischen Mannes in einer Mädchenmannschaft klar vor Augen hatte, wagte sich keiner der sportlichen Funktionäre oder Vereinsoffiziellen, gegen diesen Irrsinn den Mund aufzumachen.

Deshalb äußerten sie nun in mehreren Briefen ihre verständliche Besorgnis um die Sicherheit ihrer Kinder, wenn ein pubertierender junger Mann mit all seinen physischen Vorteilen gegenüber seinen „Teamkameradinnen” in derselben Liga wie Mädchen spielen darf, bloß weil er sich als „trans” definiert.

