Transgender-Agenda: Die Anfänge des Transgenderismus reichen bis in die 1960er Jahre

Der heute in allen westlichen Staaten propagierte Transgenderismus ist nicht nur ein Angriff auf die Biologie, sondern auch ein gewaltiges Umerziehungsprojekt der Globalisten. Denn er verneint die Natur und deren ewig gültigen Gesetze: durch Eintreten für eine angeblich beliebige Geschlechtlichkeit des Menschen und nicht reproduktive Sexualität. Die Ursprünge dieser Ideologie reichen bis in die 1960er Jahre, als die marxistische Kulturrevolution überkommene Werte in Frage stellte. Heute wird unter dem Begriff Gender Studies schon bei Kleinkindern Gehirnwäsche betrieben. Diese Agenda tragen neben allen linken auch bürgerliche, einst konservative Parteien sowie die christlichen Kirchen mit. AUF1

