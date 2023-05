Trans-Trick-Betrüger: Mann klaut Frauen-Identitäten und schließt Bank-Verträge ab

Das Selbstbestimmungsgesetzes wird von der Ampel-Regierung als ein Zeichen für mehr Diversität und Toleranz gefeiert. Bald soll der Referentenentwurf im Bundestag verabschiedet werden. Doch jetzt zeigt ein Berliner Betrugsfall: Das Gesetz könnte Kriminellen Tür und Angel für Identitätsmissbrauch, Betrug und Abzocke öffnen. Die Polizeigewerkschaft ist besorgt.

Nach Informationen von Pleitetiker.de tauchte der 32-jährige Sabri K. – stark geschminkt und mit einer Perücke verkleidet – in verschiedenen Berliner Bezirksämtern auf und gab sich als Transfrau aus, die bereits Namen und Geschlecht durch eine Personenstandsänderung gewechselt hat. Um diese angebliche Änderung in seinem Ausweis einzutragen, soll der Betrüger mit gestohlenen Personaldokumenten und Kontoauszügen einen vorläufigen Personalausweis beantragt haben, der ihm in mehreren Fällen ausgestellt wurde.

