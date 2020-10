Tote und Verletzte bei Konflikt zwischen Migranten in Bosnien-Herzegowina

Bei Zusammenstößen zwischen Migranten sind in Bosnien-Herzegowina zwei Menschen getötet und achtzehn weitere verletzt worden. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, zu der Gewalt sei es am Vorabend in der Stadt Bihać im Nordwesten des Landes gekommen. Die verletzten Migranten, zehn von ihnen schwer, seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Grund für die Auseinandersetzung und die Identität der Opfer und der Täter ist momentan noch ungeklärt.

