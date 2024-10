Tote Lehrerin entdeckt: Tatverdächtiger ist ein iranischer Flüchtling

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich ein unerwarteter Fund: Passanten entdeckten am Neckarufer in Nürtingen (Baden-Württemberg, D) die Leiche einer Frau. Schon bald stand fest, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelte. Die Fahndung führte schnell zu einem Ergebnis: Am Donnerstag wurde ein 37-jähriger Mann aus dem Iran als Verdächtiger festgenommen. Im Verlauf der Ermittlungen kam heraus, dass Opfer und mutmaßlicher Täter sich persönlich kannten, berichtet die Bild. Weiterlesen auf Exxpress.at

