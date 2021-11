Total Gaga! Grüne wollen Migranten direkt nach Einreise volle medizinische Leistungen ermöglichen

In den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP ist laut eines Berichts von „Bild“ (Dienstagausgabe) Streit über die Leistungen für Asylbewerber ausgebrochen.

Demnach dringen die Grünen in den Gesprächen unter anderem auf die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und wollen zugleich die Bedingungen für Asylbewerber deutlich verbessern. So sollen die Migranten direkt nach Einreise in Deutschland Anspruch auf volle medizinische Leistungen haben.

Wie die „Bild“ weiter schreibt, lehnt die FDP diese Forderungen ab. Es solle keine zusätzlichen Anreize für Asylbewerber geben. „Bild“ beruft sich auf mit den Vorgängen vertraute Personen.

Quelle: Epoch Times

Politikstube: Vielleicht noch ein schickes Häuschen gebaut, einen Mittelklassewagen vor die Haustür gestellt, nicht zu vergessen die Tankgutscheine, eventuell noch als Begrüßungsgeschenk ein neues Smartphone. Im Gegenzug steigen die Krankenkassenbeiträge und Steuern und Abgaben.

Kein Wunder, dass laut Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung es nächstes Jahr einen zusätzlichen Finanzbedarf von sieben Milliarden Euro gibt.

