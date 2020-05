Top Statement von Guido Reil über den Zustand der AfD und sein Appell an die Lager

Politikstube: Wir sehen das genauso wie Gudio Reil. Nur Geschlossen kann die Partei etwas erreichen. Was Meuthen und von Storch zurzeit veranstalten, ist kontraproduktiv und wird der Partei viele Stimmen kosten. Die Parteiführung hat Corona völlig verpennt. Keiner aus der Führung war bei einer Demo, wie zum Beispiel in Stuttgart anwesend. Wenn die AfD eine Volkspartei sein will, dann muss sie zum Volk und es bei seinen Problemen unterstützen. Und wenn Meuthen unbedingt CDU Wähler will und ständig darüber jammert, nicht in GEZ-Shows eingeladen zu werden, dann stimmt etwas nicht. Gottfried Curio wäre nach unserer Meinung ein besserer Bundessprecher. Die AfD muss die Nichtwähler erreichen, dann hätte sie gewonnen! Wir hoffen, dass Alice Weidel und Alexander Gauland, von denen wir sehr viel halten, eine glückliche Hand haben um den Schaden an der Partei gering zu halten.