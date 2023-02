Top Secret: Impfstatus von Toten als Staatsgeheimnis

Wer erinnert sich nicht? Betriebskantinen, in denen die Mitarbeiter in getrennten Gruppen zum Mittagessen antreten mussten, oder Freizeitparks, die Besucher mit Armbändchen markierten. Der Impfstatus – und damit etwas, das hierzulande einmal als sensible medizinische Information gegolten hatte – war für jedermann sofort und mit nur einem Blick offensichtlich. Ähnlich verhielt es sich mit den G-Regeln in ihren unterschiedlichsten Macharten: Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe oder die Gewährung von Grundrechten gab es nur gegen Nachweis einer entsprechenden bzw. sogenannten „Impfung“.

Doch es gibt noch Hoffnung für den Datenschutz in Deutschland. Das Statistische Bundesamt hat es sich zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass Informationen über Ihren Impfstatus nicht (mehr) der Beliebigkeit anheimfallen. Einzige Bedingung: Sie müssen tot sein! Idealerweise haben Sie plötzlich und im zeitlichen Zusammenhang mit einer „Impfung“ das Zeitliche gesegnet, dann wird ihr Impfstatus an mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zur Verschlusssache. Top Secret! Keine Auskunft unter diesem Aktenzeichen!

Weiterlesen auf Reitschuster.de

4.8 6 Bewertungen Artikel Bewertung