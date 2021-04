Top-Manager Reitzle: Nach 16 Merkel-Jahren ist Deutschland ein Sanierungsfall

In den USA ist die Präsidentschaft auf acht Jahre also zwei Wahlperioden begrenzt, hingegen in der Bundesrepublik keine Amtszeitbegrenzung für Bundeskanzler vorgesehen ist. Nicht nur Adenauer und Kohl waren lange im Amt, auch Merkel klebt schon eine Ewigkeit am Kanzlerstuhl und dient als Beispiel, wie fortwährendes Verbleiben an der Macht zu weniger Demokratie führt.

Die Ära unter Merkel sind verlorene Jahre für Deutschland, seit Merkels Amtsantritt ist Deutschland nicht nur weiter verarmt und die Alters- und Kinderarmut grassiert, auch die Infrastruktur erscheint wie ein Trümmerfeld, dazu verrottete Schulen und lausiges Bildungssystem, die höchsten Steuer- und Abgabenlasten sowie die höchsten Strom- und Gaspreise weltweit, Vernichtung der inneren Sicherheit, Außerkraftsetzung von Artikel 16a GG für unkontrollierte Zuwanderung und Alimentierung von illegal und papierlos Eingereisten, Duldung von Flüchtlings-Migranten und Clan-Kriminalität, Einschränkung der Meinungsfreiheit, Verschleudern von Milliarden Steuergeldern in alle Welt – um nur einige Fakten der Bilanz zu nennen.

Nach Merkels vierter Amtszeit wird Deutschland nicht nur ernsthaft und dauerhaft gespalten sein, nach fast 16 Jahren hinterlässt die Dauer-Kanzlerin einen Sanierungsfall, obendrein einen sagenhaften Schuldenberg. Eine Amtszeitbegrenzung wäre mehr als erforderlich, damit öfters ein frischer Wind im Kanzleramt weht.

[…] In einem Gespräch mit der „Welt am Sonntag“ sprach Wolfgang Reitzle, langjähriger Aufsichtsratschef des Autozulieferers Continental und ehemals Vorstandschef der Linde AG, von seinem Traum, wie Deutschland zukünftig sein und sich entwickeln könnte – und von einer traurigen Wirklichkeit, in der wir derzeit leben.

In Deutschland gebe es eine Diskrepanz zwischen Schein und Wirklichkeit: Ein Verteidigungshaushalt von 47 Milliarden Euro, Gewehre die nicht schießen, Panzer, die nicht fahren, und Flugzeuge, die nicht fliegen.

„Nach fast 16 Jahren Merkel ist Deutschland in vielen Bereichen ein Sanierungsfall: Bürokratie im Fax-Zeitalter stecken geblieben, Digitalisierungsrückstand, kein schnelles Internet, massive Mängel in der Infrastruktur und marode Schulen“, so Reitzle. […] Mehr auf Epoch Times

