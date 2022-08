Top 10 der „Decknamen“ für Impfschäden, die COVID zugeschrieben werden

Sind Sie ein „Langstreckler“? Das ist jemand, der sich einen im Labor hergestellten Virus eingefangen hat und angeblich Symptome hat, die scheinbar ewig anhalten, wie die Unfähigkeit, vollständig einzuatmen, Herzklopfen und Beeinträchtigungen der kognitiven und geistigen Gesundheit. Seltsam, nicht wahr? Welche „Grippe“ hat das jemals zuvor bei Menschen bewirkt? Das klingt zu weit hergeholt, um wahr zu sein. Das ist es auch.

Willkommen bei der Betrugsdemie im dritten Jahr. Wir befinden uns mitten in einer Phase, in der die Bevölkerung an einer von den Medien ausgelösten Krankheit leidet, bei der jede ernsthafte Krankheit und Störung auf alles Mögliche zurückgeführt wird, nur nicht auf die Impfstoffe. Das nennt man ABV-Krankheit, ein Akronym für „alles außer Impfstoffen“. Haben Sie „Long Covid“? Das ist eine langfristige Gesundheitsschädigung durch toxische Spike-Proteine, die Ihr gesamtes Gefäßsystem, Ihre Reinigungsorgane, Ihr Herz und Ihr Gehirn verstopfen.

Haben Sie die vielen plötzlichen Herzinfarkte auf der ganzen Welt bemerkt, die bei völlig gesunden Menschen wie Sportlern, Militärangehörigen und Piloten auftreten? Das ist die Spike-Protein-Krankheit.

Top 10 der „Decknamen“ für das durch Impfungen verursachte Gemetzel, das der Fauci-Grippe zugeschrieben wird.

