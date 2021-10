„Töten wir die Schweine“: Linksextreme veröffentlichen Mordaufruf gegen AfD-Politiker

53 namentlich genannte Politiker der AfD haben nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins FOCUS online Todesdrohungen bekommen, darunter der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, und der in der Öffentlichkeit umstrittene Landtagsabgeordnete Björn Höcke aus Thüringen.

„Töten wir die Schweine der AfD mittels Sprengstoff“, hieß es in einem Hetzaufruf, der am 13. September auf einer vom Verfassungsschutz beobachteten linksextremen Webseite veröffentlicht wurde. In einem Anhang des Pamphlets standen alle Wohnadressen der Politiker sowie eine präzise mehrseitige Anleitung zur Herstellung von gefährlichen Sprengsätzen. Quelle: Focus Online