AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla erzählt im Deutschen Bundestag von seiner Erinnerung an die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes und von dem, was es in der Gesellschaft der DDR trotz der Unfreiheit und dem materiellem Mangel aber auch an positiven Werten gab, die er heute zum Teil vermisst, allem voran das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Solidariät.

