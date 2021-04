Tino Chrupalla: Unsere EU-Nachbarn öffnen wieder! Warum wir nicht?

Heute öffnen bei unseren niederländischen Nachbarn die Geschäfte und Cafés, außerdem endet die Ausgangssperre. Die 7-Tages-Inzidenz in den Niederlanden liegt derzeit bei 220. Zum Vergleich: Bei uns in Deutschland liegt sie bei 168. Während unser Land stillsteht, gibt es auch in anderen europäischen Ländern wie Italien, der Schweiz und Großbritannien zahlreiche Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Übrigens hat ein kanadischer Wissenschaftler jetzt 80 Studien zur Sinnhaftigkeit der Lockdownpolitik ausgewertet. Er kam zu dem Schluss, dass sich viele Forschungsarbeiten auf falsche Annahmen stützten, mit denen der Nutzen des Lockdowns überschätzt und die Kosten unterschätzt worden seien. Diese Annahmen seien sämtlich durch die Realität widerlegt worden. Der Schaden der Lockdownpolitik sei letztlich um ein Vielfaches größer als ihr Nutzen.

Für unser Land können wir nur hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht die #Bundesnotbremse doch noch kippt und Deutschland bei den Lockerungen nicht ein weiteres Mal zum europäischen Schlusslicht wird.

5 11 Bewertungen Artikel Bewertung