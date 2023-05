Tino Chrupalla: Lieber Habeck austauschen als Heizungen!

AfD Fraktion Bundestag: Der Skandal um das Vetternwirtschaftsministerium von Wirtschaftsminister Habeck geht weiter. In der Aktuellen Stunde der Union mit dem Titel: „Vertrauensverlust in Klimaschutz verhindern – Konsequenzen aus dem Fall Graichen ziehen“, sprach unser Fraktionsvorsitzender Tino Chrupalla. Wenn man sich die ideologiebasierte Klimapolitik der Grünen genauer ansieht, scheint es fast so, als seien die Grünen der politische Arm von globalen Finanzinteressen. Statt aber Millionen von Heizungen in Deutschland auszutauschen und damit viele Bürger in die Altersarmut zu treiben, sollte man den Minister austauschen, erklärte Chrupalla.

