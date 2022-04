Tim Kellner: Der beliebte Weltkriegs-1 und 2-Veteran Lambrecht erklärt offiziell Russland zum Feind! Ist das gleichzeitig eine Kriegserklärung? Deutsche Panzer sind bald auch schon wieder auf dem Weg an die Ostfront. Erfüllt sich Lambrecht damit einen alten Traum? Was sind ihre Ziele? Will sie den Endsieg?

