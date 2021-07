Tim Kellner: Markus Lanz lacht stotternden Grünen-Politiker aus

Der beliebte Talk-Master Markus Lanz hat auf unnachahmliche Art und Weise einen Grünen-Politiker so dermaßen blamiert, dass man schon beim Zuschauen Mitleid bekommt. Was zum Teufel haben sich die Grünen dabei gedacht, einen verbalen Totalausfall zur Verteidigung Annalena Baerbocks in öffentlich rechtliche Fernsehen zu schicken? War es etwa Kalkül? War Oliver Krischer ein „Verbal-Attentäter“?

Der Love Priest hat diese öffentliche Hinrichtung für Euch fein säuberlich aufgearbeitet. Lehnt Euch zurück… Tim K.

4.3 4 Bewertungen Artikel Bewertung