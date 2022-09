Tim Kellner: Maischberger – Alice Weidel zerstört Kriegstreiberin!

Tim Kellner: Das hätte sich die beliebte FDP-Rüstungslobbyistin Strack Zimmermann vorher überlegen sollen, sich mit Alice Weidel in einen verbalen Schlagabtausch zu begeben. Das ging mächtig in die alte Hose. Agnus hat weder irgendwelche Manieren, noch konnte er sich zusammenreißen. Ständig plapperte er Alice Weidel unbeholfen und unverschämt ins Wort. Es war fürwahr ein grauenhaftes mediales Gemetzel! Der Love Priest hat es in mühsamer Kleinstarbeit für Euch lauwarm aufbereitet.

