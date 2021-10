Der beliebte Tatort-Darsteller Jan-Josef Liefers scheint endlich zur Vernunft gekommen zu sein. Ein Aufatmen geht durch Deutschland. Aber eine große Sorge geht zeitgleich um: Haben wir den RKI-Chef Lothar Wieler an die rechtsextremen Querdenker verloren? So viele Fragen. Der Love Priest versucht sie in einem besonderen Weekend-Special abzuarbeiten. Lehnt Euch zurück… Tim K.

