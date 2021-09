Der beliebte Mahner und Warner Karl Lauterbach scheint psychisch völlig am Ende zu sein. Er ist nicht mehr in der Lage seine Hände und Beine zu kontrollieren und kann keinen einzigen Satz mehr fehlerfrei vorlesen. Ist er das prominenteste Opfer dieser Pandemie? Wie schlecht steht es um ihn? Kriegt er noch einmal die Kurve? Was hat der Love Priest damit zu tun? Fragen über Fragen. Der Love Priest liefert Euch die Antworten. Lehnt Euch zurück… Tim K.

