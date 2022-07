Tim Kellner: Kuhscheissestapler erneut zerfahren und besoffen?

Tim Kellner: Der beliebteste Politiker Deutschlands und allseits bekannte Hühnerzüchter und Kuhscheissestapler Habeck (Grüne) gerät immer mehr in den Strudel des Scheiterns. Keiner seiner Pläne will so recht klappen. Eine Blamage folgt der nächsten. Sind das die Gründe, warum er möglicherweise sein Heil im Alkohol sucht? Wie verwirrt, zerfahren und unkoordiniert soll es noch werden? Fragen über Fragen.

