Tim Kellner: Grüne Sarah Lee der neue Stern am Rassismus-Himmerl?

Die neue Sprecherin der Grünen Jugend Sarah Lee Heinrich schockiert mit mutmaßlich rassistischen Äußerungen und primitivsten und unflätigsten Tweets in den sozialen Netzwerken. Einige liegen zwar in der Vergangenheit, aber das Internet vergisst nun einmal nichts. Wann ziehen die Grünen die erforderlichen Konsequenzen? Nie wieder dürfen Rassismus, Hass und Hetze von deutschem Boden aus so offensiv propagiert werden! Sarah Lee Heinrichs muss schnellstens ihren Posten wieder räumen! Der Love Priest war zudem im Rahmen der Kampagne „Deutschland zeigt an!“ tätig. Solche Äußerungen dürfen niemals akzeptiert und damit hoffähig gemacht werden. Lehnt Euch zurück. Tim K.

4.8 17 Bewertungen Artikel Bewertung