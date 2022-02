In schicksalshaften Zeiten wachsen besondere Menschen noch einmal über sich hinaus. Ein Kinderbuchautor und seine Freunde stemmen sich heroisch gegen einen furchteinflößenden Diktator, der kaltblütig und ohne Vorwarnung in die Ukraine einmarschiert ist. Können Habeck, Baerbock, Scholz & Co. ihn stoppen? Wie lange halten sie noch den übermächtigen Druck aus? Kann der Friedenskanzler noch einmal die russischen Truppen zum Rückzug bewegen? Fragen über Fragen.

5 8 Bewertungen Artikel Bewertung