Der beliebte Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz Clemens Hoch (SPD) will Ungeimpfte genau beobachten lassen. Was passiert eigentlich hier mittlerweile? Sind jetzt alle verrückt geworden? Wann hört das alles auf? Oder fängt es erst an? Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Fragen über Fragen. Der Love Priest ringt um Antworten.

Lehnt Euch zurück… Tim K.

