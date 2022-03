Der beliebte Ministerpräsident des Saarlandes Tobi Hans (CDU) kassierte mächtig mediale Prügel, nachdem er sich per Handyvideo vor einer Tankstelle zu einem polarisierenden Statement hinreißen ließ. Was war nur in ihn gefahren? Wie schlimm schadet ihm dieses Video? Wird er dadurch die kommende Wahl verlieren? Wie pietätlos und unverfroren muss man sein?

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung