Tim Kellner: Die beliebteste deutsche Politikerin Annalena Baerbock scheint mit Vollgas in Richtung 3. Weltkrieg zu treiben. Hat es mit dem Unfall in Riga zu tun? Steckt der Schrecken ihr noch in den Gliedern? Oder ist es gar ein Trauma, das sie völlig eingenommen hat? Fragen über Fragen.

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung