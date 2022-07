Tim Kellner: Die beliebte und beste Außenministerin, die Deutschland jemals hatte, macht erstmal mitten in der Krise schön Urlaub. Ahrtal? Krise? Nöte in der Bevölkerung? Papperlapapp! Baerbock lässt es sich gutgehen und hüpft wie ein verspieltes Kind durch den Sand. Sommer, Sonne, Strand, Wohlfühlen! Fast so gut wie Lindners Hochzeit! Zwinkersmiley.

