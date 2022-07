Tim Kellner: Baerbock – das alberne Kind auf Geschenk-Tournee!

Tim Kellner: Die beliebteste Außenministerin aller Zeiten, Annalena Baerbock (Grüne), tut das, was sie am besten kann. Reden und deutsches Steuergeld in der ganzen Welt verteilen! Wir können und müssen stolz auf sie sein. Vor drei Monaten hatte sie es schon geplant und jetzt durfte sie endlich auf der Geberkonferenz in Rumänien für Moldau richtig loslegen. Viel zu wenig aber, wie der Love Priest meint.

