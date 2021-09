Tim Kellner: Armin Laschet attackiert Kinderjournalisten!

Es ist unglaublich und man muss es mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört haben. Armin Laschet, beliebter Kanzlerkandidat der Union, attackiert in patziger und gereizter Art und Weise ein paar harmlose Kinderjournalisten. Warum sind die Nerven mit ihm durchgegangen? Ist Laschet bereits am Ende? Gibt es noch Hoffnung? Wie konnte er nur so dermaßen die Beherrschung verlieren? Fragen über Fragen. Der Love Priest ist bemüht um Antworten. Lehnt Euch zurück… Tim K.

