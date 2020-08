Thüringer Migrationsminister will Seehofer auf mehr Migranten verklagen

Einwanderung wird als Selbstzweck begriffen, koste es, was es wolle. Gerade vor dem Hintergrund der schweren wirtschaftlichen Belastungen der Thüringer durch die katastrophalen Fehlentscheidungen der Regierung in der angeblichen Corona-Krise, die nur mühsam durch unvorstellbare Mengen an Steuergeldern kaschiert werden, ist es nicht nur bürgerfern, es ist sogar bürgerverachtend, Projekte einer kleinen ideologischen Kaste voranzutreiben. Die Bürger haben Rot-Rot-Grün klar abgewählt, sie haben die Grünen nur knapp in den Landtag gebracht. Dennoch maßt sich Adams an, das Gesicht Thüringens dauerhaft verändern zu wollen.