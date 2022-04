Thüringen: Ukraine-Flüchtlinge aus Moldawien in Erfurt gelandet

Mit einer Luftbrücke will die Bundesregierung Nachbarländer der Ukraine entlasten, in die Bürger des Landes vor dem Krieg geflüchtet sind.

In Erfurt sind am Freitagnachmittag 117 Ukraine-Flüchtlinge mit dem Flugzeug aus Moldawien angekommen. Die Condor-Maschine landete gegen 16:30 Uhr, nachdem sie zuvor in der moldawischen Hauptstadt Chișinău gestartet war. Die Geflüchteten sollen in Thüringen untergebracht werden.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bedankte sich beim Freistaat für die Bereitschaft, die Menschen aufzunehmen. Sie hätten furchtbares Leid durch den „verbrecherischen russischen Angriffskrieg“ erlebt. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums teilte mit, der Flug sei durch Spenden finanziert worden.

Bereits in der vergangenen Woche waren 134 geflüchtete Ukrainer aus Moldawien auf dem Flughafen Frankfurt/Main angekommen.

Quelle: mdr.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Die Nachbarländer der Ukraine entlasten heißt aber auch Deutschland belasten, also jenes Land, das seit 2015 bereits Millionen von „Flüchtlingen“ beherbergt.

Rund 2.500 ukrainische Flüchtlinge sollen aus Moldawien nach Deutschland gebracht werden, wie viele es letztlich werden/sind, wird der Bürger wohl kaum erfahren, den „offiziellen“ Statistiken kann man schon lange nicht mehr vertrauen.

