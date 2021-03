Thrombose nach AstraZeneca-Impfung – Belgien: Krankenschwester erblindet auf einem Auge

Die Impfung hat einer 30-jährigen Krankenschwester in Belgien nicht die erhoffte Gesundheit gebracht. Den Berichten von Sudpresse zufolge erlitt die junge Frau eine arterielle Thrombose. Nach der Verabreichung des Vakzins ging sie schlafen. Mitten in der Nacht erwachte sie und stellte fest, dass sie das rechte Augenlicht verloren hatte. Nach Untersuchungen im Lütticher Krankenhaus Sart Tilman hieß es zuerst, es handle sich um einen vorübergehenden Zustand. Jetzt aber ist gewiss: Die Schäden sind irreparabel.

Die junge Frau hatte bereits am 1. März in der Impfstation in Bierset ihre erste Impfung mit dem Stoff von AstraZeneca erhalten. Damit sind in Belgien zwei Fälle bekannt, in denen eine Thrombose kurz nach der Verabreichung des Vakzins entstand. Das Gesundheitsministerium bestreitet jedoch einen direkten Zusammenhang zwischen der Impfung und den Erkrankungen. Quelle: RT Deutsch

